Oqee : quels derniers supports manquent pour accéder aux chaînes de sa Freebox ?

Oqee devient de plus en plus accessible, mais il reste encore quelques supports populaires qui ne sont pas supportés.

Free vient de lancer son service Oqee sur les téléviseurs Philips, une première en France pour un opérateur télécom. Un nouvel ajout au catalogue déjà bien fourni des appareils compatibles avec l’application permettant de regarder les chaînes de la Freebox, puisque Oqee est compatible avec les smartphones iOS et Android, les smart TV Samsung, LG, Philips, Android TV, les Apple TV, FireOS d’Amazon ou encore les navigateurs Chrome, Safari, Mozilla et Edge.

L’opérateur de Xavier Niel ayant affirmé que son ambition était de proposer Oqee sur un maximum de support, que reste-t-il à faire ? Du côté des téléviseurs, si certaines modèles TCL tournant uniquement sur Android TV sont déjà compatibles, d’autres modèles utilisent un OS propriétaire (TCL OS) qui ne supporte pas encore Oqee. Le système d’exploitation Vidaa, disponible sur les téléviseurs Hisense n’est lui non plus pas encore compatible avec le service de Free.

Quant à d’autres appareils, difficile de ne pas penser aux consoles de jeu vidéo, notamment la Playstation 5 ou la Xbox (Series X ou S, voire One). Un lancement sur Switch paraîtrait peu probable au vu des capacités de la console et de son potentiel remplacement par un nouveau modèle de Nintendo prochainement. Free a cependant créé la surprise en préparant une application pour l’Apple Vision Pro qui doit sortir cette semaine en France, le 12 juillet. En somme, il ne reste plus énormément de supports où Oqee n’existe pas, si l’on omet certains appareils connectés où l’utilisation d’Oqee paraît moins pertinente (montres connectées, etc…). Cette petite liste n’est pas exhaustive et si vous voyez d’autres supports potentiels que nous aurions pu oublier, n’hésitez pas à la compléter en commentaire.

