Apple revient sur sa décision : les émulateurs PC autorisés sur l’App Store

La gestion des émulateurs par Apple sur l’App Store peut sembler déroutante. Après avoir d’abord accepté, puis rejeté, puis finalement ré-accepté certaines applications d’émulation, les utilisateurs de l’écosystème Apple peuvent désormais profiter des logiciels et jeux de leurs vieux PC sur iPhone et iPad. Cet article explore les méandres de la politique d’Apple concernant les émulateurs et ce que cela signifie pour les utilisateurs.

Récemment, Apple a changé sa position sur l’interdiction des émulateurs PC sur ses plateformes iOS et iPadOS. L’application UTM SE, basée sur le logiciel d’émulation open source QEMU, avait été rejetée en juin pour des raisons de conformité avec les lignes directrices d’Apple. UTM SE permet d’émuler des systèmes d’exploitation tels que Windows XP, Solaris, MS-DOS, OS/2 et Mac OS, et est compatible avec les architectures x86, PPC et RISC-V.

Confusion et clarification

La situation est devenue encore plus complexe lorsque Apple a refusé de notariser UTM SE, empêchant sa distribution via des boutiques alternatives en Europe. Apple a invoqué une règle stipulant que les applications ne peuvent pas exécuter de code modifiant les fonctionnalités ou caractéristiques de l’application, ce qui est précisément le rôle des émulateurs. Malgré ce blocage initial, Apple a finalement approuvé UTM SE pour l’App Store. Cette application, désormais compatible avec iOS, iPadOS et visionOS, ne comprend aucune machine virtuelle intégrée : c’est à l’utilisateur de les installer, bien que le site d’UTM fournisse des guides détaillés pour le faire.

Aspect technique : absence de JIT

Un point technique notable est l’absence de JIT (Just-In-Time), une technique permettant d’améliorer les performances d’exécution en compilant le code source en code machine exécutable à la volée. Apple interdit généralement cette technique dans les applications tierces pour des raisons de sécurité. UTM SE utilise donc une version spécifique de QEMU sans JIT pour offrir les meilleures performances possibles sans enfreindre les règles d’Apple. UTM SE bénéficie du soutien de l’équipe d’AltStore et sera également disponible sur leur boutique alternative, AltStore PAL, en plus de l’App Store. Cette collaboration permet aux utilisateurs d’accéder plus facilement à l’application et de bénéficier d’un support continu.

Source : 01Net

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox