Free booste le wifi des Freebox Révolution et Mini 4K

Free n’oublie pas ses anciennes Freebox et vient d’amiorer le Wifi.

Chose promise, chose dûe : le WiFi des Freebox Révolution et mini 4K vient d’être boosté dans la dernière mise à jour Server déployée par l’opérateur après une phase de bêta-test en juin.

Les performances WiFi sur la bande 5 GHz (AC) des Freebox Révolution et mini 4K ont ainsi été améliorées. Pour les autres Freebox compatibles avec la bande 6GHz, à savoir Ultra, Delta, la sélection automatique de canal 6 GHz sélectionnera maintenant uniquement des canaux PSC. Ainsi, plus de périphériques devraient réussir à voir le réseau wifi en 6GHz. De plus, lorsque l’on désactive le WiFi , les répéteurs passeront aussi en veille.

