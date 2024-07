Free lance une nouvelle mise à jour des Freebox et améliore le WiFi de la Révolution et de la mini 4K, mais pas seulement

L’opérateur de Xavier Niel déploie actuellement une nouvelle version du Server des Freebox avec plusieurs améliorations.

Chose promise, chose dûe : le WiFi des Freebox Révolution et mini 4K a bel et bien été amélioré dans la dernière mise à jour Server déployée par l’opérateur après une phase de bêta-test en juin. Une nouvelle version logicielle des Freebox Révolution, Pop, Delta et Ultra, numérotée 4.8.13 est actuellement déployée par l’opérateur.

Les performances WiFi sur la bande 5 GHz (AC) des Freebox Révolution et mini 4K ont ainsi été améliorées. Pour les autres Freebox compatibles avec la bande 6GHz, à savoir Ultra, Delta, la sélection automatique de canal 6 GHz sélectionnera maintenant uniquement des canaux PSC. Ainsi, plus de périphériques devraient réussir à voir le réseau wifi en 6GHz. De plus, lorsque l’on désactive le WiFi , les répéteurs passeront aussi en veille.

Plusieurs correctifs sont également de rigueur : les soucis concernant l’impossibilité d’activer l’Eco WiFi depuis FreeboxOS dans certaines configurations ont été réglés, un problème d’affichage de la température du disque NVMe sur la Ultra a lui aussi été résolu et enfin, un bug touchant le SMB1 qui empêchait les nouvelles connexions est désormais de l’histoire ancienne.

