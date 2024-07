Xavier Niel lance une offre à 40 Gb/s en Suisse avec Salt

L’opérateur Suisse détenu par Xavier Niel entend révolutionner le marché en dévoilant une nouvelle technologie offrant des débits symétriques de 40 Gbit/s sur son réseau fibre.

Salt a tendance à innover en termes de réseau, c’était notamment le premier à utiliser la technologie XGS-PON qui permet d’accéder à des débits de 10 Gbit/s pour une offre grand public. L’opérateur monte un cran au-dessus en annonçant un nouveau service 40 Gbit/s se basant justement sur cette infrastructure dans le cadre de ses offres Salt Business.

Des débits descendants et montants impressionnants permis par des ajustements techniques minimes, qui répondront ainsi aux besoins grandissant des entreprises. Ainsi, le transfert de fichiers volumineux, la sauvegarde de données et même le télétravail seront facilités immédiatement et ces performances permettront, à plus long terme, des applications plus avancées comme la réalité augmentée ou virtuelle, le streaming en 4K, l’IA hautes performances…

L’offre Pro Office 40 Gbit/s revient à 129.95 CHF/mois, et si elle est pour l’instant d’abord disponible à Zurich et Genève, sa disponibilité sera bientôt étendue aux principales zones d’activités commerciales du pays.

