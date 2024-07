Drôle de priorités pour Free et Oqee, chamboulement à la TV… Vos meilleurs réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”

Se préoccuper de l’Apple Vision Pro, un choix d’Oqee qui divise

En marge du lancement en France ce 12 juillet de l’Apple Vision Pro, Free annonce la disponibilité de son application Oqee sur l’ordinateur spatial révolutionnaire de la firme de Cupertino. Les abonnés Freebox avec service de télévision ainsi que les abonnés mobiles bénéficiant du Forfait Free 5G peuvent en profiter dès maintenant à condition d’avoir déboursé la bagatelle de 3999 euros dans l’acquisition de ce bijou de technologie. Une décision innovante pour l’opérateur, mais qui surprend alors que des appareils plus généralisés n’ont pas encore bénéficié d’une version d’Oqee compatible… Perplexité chez les Freenautes.

Les règles anti-VPN d’Oqee et des plateformes gênent parfois

Avec un réseau privé virtuel (VPN), il est possible de modifier sa connexion pour apparaître à l’autre bout du monde depuis votre canapé par exemple. Certains utilisent ces outils pour des raisons professionnelles ou pour accéder à des contenus bloqués en France, mais qu’en est-il d’Oqee ? Et bien l’opérateur explique que “dans le cadre de la lutte contre le piratage des flux, une opération de sécurisation a été réalisée récemment. C’est pourquoi vous n’avez peut-être malheureusement plus accès à” ses services si vous en utilisez un. Oqee n’est pas le seul service de streaming qui bloque l’utilisation des VPN, mais les règles semblent changer assez régulièrement ailleurs…

Les chaînes FAST se développent de plus en plus

Le groupe TF1 vient d’annoncer qu’il allait faire évoluer sa plateforme TF1+, qui est disponible gratuitement sur les Freebox (entre autres), en accueillant les offres audiovisuelles de grandes marques incontournables et référentes : L’Equipe, Le Figaro et Deezer. La plateforme de replay/streaming du groupe Bouygues continue ainsi de développer l’écosystème des chaînes Fast, à quand un déploiement de l’Équipe sur plusieurs autres plateformes ?

Quel avenir pour Free Ligue 1 ?

Après des négociations interminables et un plan B qui avait été très travaillé par la LFP, un deal a finalement été trouvé pour diffuser la Ligue 1. Les cadres de la LFP se sont réunis hier lors d’un conseil d’administration pour enfin trancher sur les diffuseurs de la Ligue 1. Il s’agira de la plateforme britannique DAZN et du groupe beIN Sports, et si plusieurs détails restent à régler, cela devrait permettre à la LFP de remporter 500 millions d’euros annuels, soit la moitié du milliard espéré initialement. L’un de ces détails est notamment la distribution des matchs en quasi-direct, qui appartenait à Free pour les dernières saisons. Quel avenir alors pour le service de l’opérateur ?

Des requêtes pour rester sur la TNT, mais quid de la qualité de service ?

Alors que les auditions pour les candidatures à des places sur la TNT continuent, le PDG de TF1 remet un dossier au goût du jour. La problématique de la numérotation est en effet un sujet pour les chaînes et si BFMTV et Cnews se situent dans la dizaine, ce n’est pas le cas de LCI. La chaîne apparaît donc assez tardivement dans la zapliste des téléspectateurs par rapport aux chaînes d’information concurrentes. Ainsi, TF1 demande la création d’un bloc d’information sur les numéros 15 à 18 de la TNT, pour mettre toutes les chaînes d’infos en direct assez proches et ainsi “placer LCI dans une situation d’équité” par rapport aux autres. Ce à quoi certains internautes répondent : la priorité ne serait-elle pas de proposer une qualité technique irréprochable avant de faire des demandes ?

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox