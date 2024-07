La Ligue 1 trouve enfin un diffuseur, accord signé avec DAZN et beIN Sports

Après des négociations interminables et un plan B qui avait été très travaillé par la LFP, un deal a finalement été trouvé pour diffuser la Ligue 1.

Les cadres de la LFP se sont réunis hier lors d’un conseil d’administration pour enfin trancher sur les diffuseurs de la Ligue 1. Il s’agira de la plateforme britannique DAZN et du groupe beIN Sports, et si plusieurs détails restent à régler, cela devrait permettre à la LFP de remporter 500 millions d’euros annuels, soit la moitié du milliard espéré initialement.

Le projet de chaîne 100% Ligue 1 produite directement par la LFP et potentiellement distribuée au sein de Max a finalement été écarté et le choix s’est porté sur les médias traditionnels qui garantissent des paiements immédiats, de quoi sécuriser les clubs. DAZN se serait ainsi engagé à verser 350 millions d’euros dès la saison prochaine en diffusant huit rencontres sur neuf tandis que beIN s’offre l’affiche de chaque journée.

Parmi les détails encore à finaliser : une clause de sortie pour DAZN et la LFP dans deux ans, en 2026, est à l’étude. En comptant les 160 millions d’euros pour les droits à l’international et les 40 millions pour la Ligue 2, ce sont ainsi 700 millions d’euros que les clubs et la Ligue vont se répartir chaque année. Quelques lots restent à vendre avant la reprise du championnat le 16 août prochain.

Source : AFP

