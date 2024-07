Free envoie un mail à ses abonnés Freebox pour qu’ils profitent gratuitement du Prime Day d’Amazon

Alors que le jour des super promos d’Amazon approche, Free rappelle à ses abonnés Freebox qu’ils ont droit à Amazon Prime gratuit pendant 6 mois.

Le Prime Day d’Amazon commence demain et si vous n’êtes pas encore abonné Amazon Prime, vous pouvez encore en profiter en activant les 6 mois offerts dans votre abonnement Freebox Révolution Light, Pop ou Ultra Essentiel ou même en option avec un mois offert pour les abonnés Freebox mini 4K.

Free adresse en ce moment un rappel à ses abonnés Freebox n’ayant pas encore activé leur offre pour qu’ils créent leurs comptes Amazon via l’espace abonné Freebox et puissent ainsi bénéficier des nombreuses ventes Flash qui seront lancées régulièrement du 16 au 17 juillet prochain sur le site de e-commerce. Sans oublier les diverses offres qui seront proposés via les services compris dans l’abonnement Amazon Prime (gaming, music, lecture…).

L’offre est sans engagement et vous pouvez vous désabonner à tout moment, si vous décidez de continuer l’aventure, il faudra payer 6.99€/mois après la période de gratuité. Amazon Prime est également inclus sans limitation de durée pour les abonnés Freebox Delta et Ultra.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox