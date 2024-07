TNT : TF1 réclame la création d’un “bloc d’information” pour plus d’équité pour LCI

Alors que les auditions pour les candidatures à des places sur la TNT continuent, le PDG de TF1 remet un dossier au goût du jour.

L’Arcom entend actuellement les 24 candidats aux 15 fréquences TNT remises en jeu l’année prochaine. TF1 en fait partie et son PDG Rodolphe Belmer en a profité pour mettre à nouveau en avant un “handicap” dont souffre LCI par rapport à ses concurrents BFMTV et Cnews.

La problématique de la numérotation est en effet un sujet pour les chaînes et si BFMTV et Cnews se situent dans la dizaine, ce n’est pas le cas de LCI. La chaîne apparaît donc assez tardivement dans la zapliste des téléspectateurs par rapport aux chaînes d’information concurrentes. Ainsi, TF1 demande la création d’un bloc d’information sur les numéros 15 à 18 de la TNT, pour mettre toutes les chaîens d’infos en direct assez proches et ainsi “placer LCI dans une situation d’équité” par rapport aux autres.

