Simplification du transfert de photos entre Google Photos et iCloud

Transférer des photos de Google Photos vers iCloud Photos deviendra bientôt beaucoup plus simple. Apple et Google, qui collaborent sur ce projet depuis plusieurs années, ont enfin mis en place des passerelles entre leurs plateformes respectives pour faciliter cette tâche pour les utilisateurs changeant de système.

Changer de smartphone est souvent synonyme de défis, notamment lorsqu’il s’agit de passer d’un système d’exploitation à un autre. Les photos, généralement stockées sur Google Photos (pour Android) ou iCloud (pour iPhone), font partie des données les plus précieuses que les utilisateurs souhaitent conserver. Conscients de cette difficulté, Apple et Google ont travaillé ensemble pour développer des systèmes de migration de photothèques entre leurs plateformes.

Une interopérabilité simplifiée

Il y a trois ans, Apple a lancé un outil permettant de transférer des photos d’iCloud Photos vers Google Photos. Désormais, le transfert inverse, de Google Photos vers iCloud Photos, sera bientôt disponible via Google Takeout. En quelques clics, les utilisateurs pourront transférer l’ensemble de leur photothèque Google (photos, vidéos, albums et descriptions) vers le cloud d’Apple, et ce, dès la semaine prochaine.

Pour effectuer ce transfert, il suffit de se rendre sur Google Takeout, de sélectionner l’option “Transférer les données” dans le menu Photos, puis de choisir les albums à migrer. Le processus peut durer de plusieurs heures à plusieurs jours selon la taille de la photothèque. Importamment, ce transfert ne supprime pas les photos et vidéos du compte Google.

Une fois le transfert terminé, l’utilisateur recevra un courriel contenant un lien pour accéder aux fichiers dans le service d’Apple. L’outil est compatible avec de nombreux formats de fichiers, couvrant ainsi la majorité des besoins des utilisateurs. Pour aider à la transition, des guides d’assistance sont disponibles sur les sites d’Apple et de Google.

Une Collaboration sous l’égide de la Data Transfer Initiative

Cette initiative conjointe a été réalisée dans le cadre de la Data Transfer Initiative (DTI), avec le soutien de la technologie open source Data Transfer Project. Les membres fondateurs de la DTI incluent Apple, Google et Meta, soulignant l’importance et l’ampleur de cette collaboration pour faciliter le transfert de données entre différentes plateformes.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, Apple et Google démontrent leur engagement à améliorer l’expérience utilisateur, rendant le changement de système d’exploitation moins contraignant et plus fluide.

