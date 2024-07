Les internautes se lâchent sur les réseaux : Canal+ se fait remonter les bretelles, Philippe Candeloro chez Orange, l’histoire haletante du 1er replay en France

Aficionados de Twitter ou plutôt de X, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des posts qui ont déferlé sur le réseau social d’Elon Musk la semaine dernière.

Un ex-chef de projet qui a notamment lancé myTF1VOD & TPSVOD revient aujourd’hui sur l’histoire du 1er replay en France lancé il y a tout juste 18 ans par TF1. Ne manquez pas ce long thread trépident sous fond de rachat de Youtube par Google.

Aujourd’hui nous fêtons les 18 ans du premier replay en France. Je vous raconte cette première !

Le 11 juillet 2006, TF1 innovait en lançant le 1er replay de la TV française.

J’en étais le chef de projet à l’époque. (1/13) — Ghislain Faribeault (@faribeault) July 11, 2024

C’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase pour l’Arcom qui a décidé de malmener notamment le président du directoire de Canal+, Maxime Saada lors de l’audition de C8 à l’occasion de renouvellement de 15 fréquences de la TNT. La filiale de Vivendi s’est finalement engagée à diffuser TPMP avec un différé. Mais pas de quoi calmer le gendarme de l’audiovisuel qui enchaîne les sanctions envers la chaîne.

Maxime Saada, Franck Appietto et Gérald Brice-Viret se font littéralement crucifier par l’ARCOM lors de l’audition de C8 concernant l’apparition subite et très opportune d’une mesure de différé pour #TPMP après des années de sanction pic.twitter.com/ZBWiFiuOSc — Julien Pernici (@JulienPernici) July 9, 2024

Qui aurait pu l’imaginer, L’ex champion de patinage artistique et commentateur sportif, Philippe Candeloro a rencontré des clients Pro d’Orange dans la boutique de l’opérateur à Nancy. De quoi peut-être trouver une solution quand leur WiFi patine !

Médaillé aux Jeux Olympiques d’hivers en 1994 puis en 1998,

Philippe Candeloro a accepté de venir à la rencontre de nos clients professionnels pour partager son expérience, à la boutique Orange de Nancy#Paris2024 sera riche de passion, d’émotion, de plaisir et d’opportunités pic.twitter.com/rbKUpO7wt0 — Orange Grand Est (@OrangeGrandEst) July 11, 2024

Et pourquoi faire comme Netflix et consorts ? Trois abonnements pour la Ligue 1, le premier avec un accès brut aux matchs bourré de pubs à petit prix, ou une offre standard avec d’avantage de contenus premium, et enfin une formule premium avec moins de pubs et du partage d’écran. C’est l’idée d’un spécialiste de l’économie du sport. Le nouveau diffuseur de la Ligue 1 devrait être connu ce vendredi 12 juillet, ce sera la chaîne 100% Ligue 1 de la LFP distribuée par Max de Warner Discovery ou l’offre de DAZN.

Soyez audacieux, faites une chaîne OTT indépendante 100% L1 à 5€ par mois avec abonnement soft. Et montez progressivement avec du contenu premium, du partage d’écran, moins de pub, etc. jusqu’à 25€ par mois.

Quitte à emprunter pour avoir du cash les premières années https://t.co/wqU0vkeNXb — Pierre Rondeau (@PierreR0ndeau) July 11, 2024

