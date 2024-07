Une fonctionnalité pratique débarque sur la version Android de WhatsApp bien après celle sur iPhone

Après plus d’un an d’attente, les utilisateurs d’Android peuvent enfin bénéficier de la fonctionnalité de transcription des messages vocaux sur WhatsApp. Déjà disponible sur iOS, cette fonctionnalité est en cours de déploiement pour les bêta-testeurs Android, avec le support initial de cinq langues.

De nombreux utilisateurs de WhatsApp privilégient les messages vocaux pour leur rapidité et leur facilité d’utilisation. Cependant, certains destinataires préfèrent les messages texte, trouvant les messages vocaux moins pratiques à écouter. Pour répondre à cette demande, WhatsApp a lancé il y a plus d’un an sur iOS une fonctionnalité permettant de transcrire les messages audio en texte, offrant ainsi une alternative pratique à l’écoute des messages vocaux. Désormais, cette fonctionnalité utile est également disponible sur Android.

Déploiement progressif et langues disponibles

Le déploiement de la transcription des messages vocaux sur Android était très attendu, surtout après que des indices de son arrivée ont été découverts en mars dans la version bêta de l’application. Selon WABetaInfo, la fonctionnalité commence à être accessible pour certains bêta-testeurs, qui peuvent l’activer via les paramètres de l’application sur la version 2.24.15.5. Une fois activée, WhatsApp invite l’utilisateur à télécharger un pack de données linguistiques pour permettre la transcription, basée sur la reconnaissance vocale du smartphone. De plus, les messages transcrits sont chiffrés de bout en bout, assurant ainsi la confidentialité des échanges.

Langues supportées et perspectives futures

Actuellement, l’outil de transcription prend en charge l’anglais, l’espagnol, le portugais brésilien, le russe et l’hindi. Cela laisse supposer que les régions où ces langues sont couramment parlées seront les premières à bénéficier de cette fonctionnalité en version stable. À terme, comme pour la version iOS, WhatsApp prévoit d’étendre la prise en charge de la transcription à d’autres langues et régions pour les utilisateurs Android.

Calendrier de déploiement et avenir de la fonctionnalité

Bien que WhatsApp n’ait pas encore communiqué de calendrier précis pour le déploiement de cette fonctionnalité, il est raisonnable d’espérer une arrivée sur le canal stable dans les prochaines semaines. Quant à la prise en charge du français et d’autres langues, il faudra encore patienter. La transcription des messages vocaux sur WhatsApp Android promet de simplifier encore plus la communication, rendant l’application plus accessible et pratique pour tous ses utilisateurs.

