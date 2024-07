Lancement d’un nouveau serveur nPerf 100 Gb/s pour les tests de débit des abonnés Freebox et Free Mobile

Free se dote d’un second serveur nPerf à Paris pour une meilleure précision et fiabilité des tests de ses abonnés.

Et un de plus . Près de 3 ans après le lancement d’un premier serveur de tests nPerf 40 Gb/s à Paris, Free s’ouvre une nouvelle route directe vers ses abonnés. “Le nouveau serveur nPerf 100 Gb/s pour vos tests de débit Free est apparu. Il vous permettra d’effectuer une symétrie de vos speedtests pour des conditions optimales”, annonce ce 11 juillet le compte officiel Free_1337 sur X.

Ce nouveau serveur nPerf dédié permet aux abonnés Freebox et Free Mobile de tester la vitesse de leur connexion internet de manière plus fiable et précise qu’à partir d’un autre serveur. Idéal pour tester sa connexion mobile 4G,5G et fixe (Wi-Fi), l’outil nPerf mesure la vitesse de téléchargement et d’envoi de données, la latence, ainsi que la qualité de la connexion pour les services de streaming vidéo et audio.

En utilisant un serveur nPerf, les Freenautes peuvent obtenir une évaluation complète de la performance de leur connexion internet, ce qui leur permet de mieux comprendre les éventuels problèmes de connexion. L’opérateur dispose également de serveurs nPerf 10 Gb/s à Fort-de-France en Martinique, Saint-Denis à La Réunion, et Baie-Mahault en Guadeloupe.

[Speedtest] Hop ! Le nouveau serveur nPerf 100 Gb/s pour vos tests de débit @free est apparu. Il vous permettra d’effectuer une symétrie de vos speedtest @nPerf pour des conditions optimales. 🚀✨ #Nperf #Free #Speedtest Alors, ça donne quoi vos tests ? pic.twitter.com/UE2OJDZ1tw — Free 1337 (@Free_1337) July 11, 2024

