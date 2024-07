C’est parti pour le Prime Day, lancement d’offres exclusives pour les abonnés d’Amazon

Les offres et les promotions Prime Day sont désormais disponibles sur le site d’Amazon.

Comme prévu, Amazon a lancé la nuit dernière son Prime Day, un événement shopping mondial réservé exclusivement aux membres Amazon Prime jusqu’au 17 juillet 2024 à 23h59.

“Pendant Prime Day, une variété d’offres est disponible et réservée exclusivement aux membres du programme Amazon Prime. Ces offres incluent les Ventes Flash, disponibles jusqu’à ce que les quantités réservées à l’offre soient épuisées, et les Offres Éclair qui n’ont qu’une durée limitée (habituellement de quelques heures)“, précise le géant américain.

Côté high tech,les appareils d’Amazon bénéficient comme à l’accoutumée de fortes remises comme l’Echo Dot (-48%), le Fire Stick avec télécommande vocale (-42%). Les smartphones ne sont pas en reste avec d’importantes promotions chez de nombreux fabricants comme Honor et Xiaomi. Les AirPods Pro et Max d’Apple sont également en promotion tout comme certaines Smart TV Samsung et mini projecteurs de qualité (XGIMI). Sur Prime Vidéo, pas de moins 50% de réduction sont appliqués sur une sélection de films à la location ou à l’achat, à partir de 0,99€/mois. Acheter Oppenheimer en UHD revient aujourd’hui à 5,99€ au lieu de 11,99€.