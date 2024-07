Free lance une nouvelle version de son application TV Oqee pour ses abonnés sur Android

Oqee améliore les tranches horaires du Guide TV sur les smartphones tournant sous l’OS de Google.

Pas de repos pour l’application TV de Free. Après avoir lancé Oqee by Free sur les téléviseurs connectés Philips et sur l’Apple Vision Pro la semaine dernière, ses développeurs déploient aujourd’hui une nouvelle nouvelle mise à jour de la version mobile Android. Principale amélioration, les tranches horaires du Guide TV ont été redécoupées pour être plus pertinentes avec les programmes en prime time

Dans une précédente version déployée fin juin, l’application a rendu possible la sélection d’un profil au démarrage de l’application pour ne plus afficher tous les profils à chaque ouverture de l’application tout en lançant un outil de recherche spécifique à l’intérieur de chaque portail de replay.

L’interface de Free permet aux abonnés Freebox et Free Mobile 5G de profiter des chaînes TV en direct et des Replay inclus, ainsi que certaines fonctionnalités avancées comme contrôle du direct, start-over, ou encore les enregistrements à distance. Le service Oqee Ciné et ses 500 films et séries en accès gratuit est également intégré.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox