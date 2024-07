Canal+ annonce le lancement de nombreuses nouvelles chaînes

Une rafale de nouvelles chaînes Eurosport pour les JO allant de la 4K HDR au 720p, et l’arrivée de Le Figaro TV dans les offres Canal+

Déployé dans la nuit du 15 au 16 juillet, un nouveau plan de service de Canal+ apporte de nombreux changements, à commencer par la mise en place d’un dispositif durant les jeux olympiques. A cette occasion, Eurosport 4K SDR et 4K HDR sont à présent disponibles notamment en OTT et ADSL/Fibre, comme par exemple dans l’univers Canal des box des opérateurs sauf Orange pour la version 4K HDR.

La filiale de Vivendi annonce dans le même temps le lancement de 7 chaînes Eurosport éphémères allant de Eurosport 3 à 9 (720p, Stéréo), disponibles sur les box d’Orange, Free, SFR et Bouygues dans l’univers Canal+, mais aussi sur my Canal et décodeurs Canal+, +Le Cube TNT et Cube-S. Ces dernières ne sont pas accessibles via le satellite.

Et ce n’est pas tout puisque Canal+ intègre également 24 chaînes Eurosport 360, du canal 260 à 283 en numérotation Canal+ en qualité vidé 720p. Cette fois, ces chaînes sont accessibles uniquement sur les décodeurs OTT du groupe et myCanal.

Le Figaro TV

Du sport à l’information, Canal+ intègre également dans ce nouveau plan de service, deux nouvelles chaînes. La première est Figaro TV, il s’agit de la nouvelle chaîne d’info et de découverte éditée par le quotidien français, lancée en avril 2023, notamment sur les Freebox de Free. Elle est à présent disponible sur les décodeurs OTT de Canal+, mais aussi sur myCanal et les box des opérateurs.

La seconde est CNN, la première chaîne d’information au monde est à présent disponible sur le satellite. Le flux était déjà disponible sur les autres supports. Dans le même temps, Extremadura TV est déréférencée sur le satellite. Canal+ a également revu sa numérotation, voici les changements :

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox