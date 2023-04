La nouvelle chaîne d’info et de découverte éditée par Le Figaro arrive le 17 avril sur la Freebox

Le lancement de la chaîne Le Figaro Tv est imminent.

Nous vous en parlions la semaine dernière Le Figaro TV s’apprête à être lancée sur la TNT Francilienne mais également sur la Freebox, canal 904, ainsi que les autres box. Pour le moment, seule une bande annonce est diffusée mais le Groupe Le Figaro a annoncé aujourd’hui qu’elle débutera son aventure le lundi 17 avril.

Lors de cette présentation, Alexis Brézet, le directeur des rédactions du Groupe Figaro, a indiqué que la chaîne proposera d’autres contenus que de l’info : «Ce ne sera pas une chaîne d’information, pas une chaîne généraliste, ni une chaîne de polémiques et d’affrontements. Notre ambition est d’offrir une chaîne pour comprendre le monde qui nous entoure: ses défis, ses enjeux, ses beautés et ses promesses». La chaine proposera ainsi des émissions culturelles, patrimoniales, et traitera de l’histoire, la découverte et l’art de vivre au travers de documentaires, des magazines, des reportages et des retransmissions de spectacles vivants.

Chaque jour Le Figaro TV diffuseras 3 heure de programmes, dont un rendez-vous quotidien dédié à l’Ile de France. On pourra également y retrouver les émissions phares du Figaro déjà proposées sur son site web comme les « Clubs » (Politique, International, Idées, Culture) ou « Le Buzz TV », mais aussi de nouveaux magazines thématiques (« En Privé », « Paris d’école », « Le Figaro la nuit », « Le Figaro Immo »…)

La chaîne bénéficiera des ressources éditoriales du Figaro qui ne compte pas moins de 500 journalistes. Pour le groupe de presse c’est un investissement de 6,5 millions d’euros cette année, en comptant le lancement en parallèle de “Le Figaro Radio.”.

