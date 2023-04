Les applications de messagerie et de réseaux sociaux sont les plus téléchargées en France, WhatsApp en tête

WhatsApp et TikTok ont été les applis les plus téléchargées en France en 2022, après une occupation de la première place par TousAntiCovid pendant deux ans.

L’Arcep et l’Arcom ont dévoilé cette semaine leur nouveau référentiel des usages numériques, recensant diverses statistiques autour de l’utilisation des nouvelles technologies. Le document dresse notamment les applications les plus téléchargées dans l’Hexagone et il y a eu du changement.

La tendance globale reste cependant la même : ce sont avant tout les applications de réseaux sociaux (quatre en comptant Snapchat) et de messagerie (3 en comptant Snapchat) qui sont les plus téléchargées. Si en 2020 et 2021, TousAntiCovid avait été portée à la première place du classement du fait de la crise sanitaire, WhatsApp a repris la médaille d’or en 2022, suivi de Tik Tok et De Doctolib, qui a dépassé Instagram en terme de téléchargements.

Une autre application de messagerie a également fait forte impression en arrivant directement en quatrième position : Telegram. On note également l’arrivée de Lidl Plus (6ème place), de CapCut qui sert notamment à réaliser des montages vidéos (7ème place) et de l’application de GPS Waze à la 8ème place.

