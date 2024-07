Free passe enfin à l’HDR avec le lancement de deux nouvelles versions de France 2 et France 3 sur la Freebox

France 2 UHD HDR et France 3 UHD HDR font leur apparition sur les Freebox compatibles.

Neuf jours avant le lancement très attendu des JO de Paris, Free décide de mettre ses abonnés dans les meilleurs conditions visuelles en fonction de leur équipement afin de profiter pleinement des différentes épreuves diffusées sur les chaînes de France Télévisions. Après avoir lancé France 2 UHD (canal 102) et France 3 UHD (canal 104 désormais), l’opérateur déploie actuellement des versions UHD HDR des deux chaînes sur les canaux 103 et 105.

Si le player TV 4K de Free (Pop, Ultra, Delta Pop) est compatible HDR, l’opérateur n’avait jamais proposé jusqu’à présent de chaînes reprenant ce flux, et ce sur aucune des Freebox, il s’agit donc d’une première pour lui bien que techniquement rien ne l’empêchait de le faire auparavant.

La norme HDR (High Dynamic Range) est une technologie d’imagerie qui permet de capturer, de traiter et d’afficher des images avec une plage dynamique plus large de luminosité et de couleur. Contrairement aux techniques traditionnelles (SDR – Standard Dynamic Range), HDR améliore le contraste entre les zones les plus sombres et les plus lumineuses d’une image, offrant ainsi des détails plus riches et des couleurs plus réalistes et offre ainsi une expérience visuelle plus immersive et fidèle à la réalité.

Photo : jartabul via @ultrakfr

