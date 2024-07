A l’approche des JO 2024, les bornes automatiques de Free parlent désormais trois langues

Souscrire un forfait sur une borne de Free pour ceux qui parlent anglais ou espagnol, est désormais possible.

Après le français, et plus récemment l’anglais, les quelques 800 nouvelles bornes automatiques de Free parlent désormais l’espagnol, fait remarquer Tiino-X83 sur X. A l’approche des JO, l’opérateur se prépare donc à accueillir les touristes dans ses boutiques afin de leur proposer son offre la plus adaptée, à savoir son forfait prépayé valable 1 mois comprenant 300 Go en France métropolitaine et 35 Go en roaming. Cette offre 5G est proposée à 19,99€ (+10€ SIM). “Souscrivez en 3 minutes en boutique avec une eSIM, ou repartez immédiatement avec votre carte SIM traditionnelle (micro, mini ou nano) prête à l’emploi ! Votre carte SIM est pré-activée, il vous suffit de l’insérer dans votre téléphone pour commencer à profiter de votre forfait”, explique l’opérateur sur son site.

Proposer plusieurs langues permettra également à Free au-delà des jeux olympiques d’adresser plus facilement les ressortissants ou étudiants étrangers qui souhaiteraient souscrire un forfait mobile sur une plus longue période ou encore s’abonner à une offre Freebox.

