Après iOS, la biométrie intègre la version Android de l’application “Free” pour les abonnés Freebox et Free Mobile

Les abonnés Free peuvent se connecter désormais avec Face ID et l’authentification par empreinte digitale à l’application de gestion de compte de Free via un smartphone Android.

L’application d’espace abonné Freebox et Free Mobile fait un pas de géant dans la facilitation de l’accès à son interface. Baptisée “Free”, cette app permet désormais aux abonnés de se connecter grâce à Face ID et à leur empreinte digitale. Lancées le 17 juillet sur iOS, ces deux fonctionnalités font aujourd’hui leur apparition sur Androdi via une nouvelle mise à jour de l’application. “Dans cette nouvelle version, connectez vous plus facilement grâce à la biométrie”, annoncent les développeurs. Autre évolution, un nouvel accès à l’assistance mobile Free est à présent disponible.

L’application Free permet d’accéder à votre Espace Abonné Mobile et Freebox à tout moment, et ainsi d’accéder à de nombreuses fonctionnalités et options (factures, conso data etc). Découvrez notre test.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox