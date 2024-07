Les abonnés Freebox et Free Mobile peuvent désormais utiliser Face ID et Touch ID sur iOS pour se connecter à l’application officielle “Free”

Une nouvelle mise à jour 2.1 de l’application Free est à présent disponible sur iOS.

Disponible dans une version évoluée et rebaptisée depuis mai 2024, l’application Free permet d’accéder à l’Espace Abonné Mobile et Freebox à tout moment sur iOS et Android. Dans une nouvelle mise à jour 2.1 déployée sur les iPhone, des nouveautés viennent améliorer grandement l’expérience utilisateur. Les abonnés peuvent désormais se connecter plus facilement grâce à Face ID ou Touch ID. Dans le même temps, les développeurs annoncent la mise en place d’un nouvel accès à l’assistance mobile Free. Pour y accéder, il suffit de se rendre dans la rubrique “Mon compte”, puis de se rendre dans la section dédiée.

Très utile pour consulter et télécharger ses factures et gérer ses informations personnelles, l’application Free permet de suivre sur le mobile sa consommation de data, de changer de forfait ou de numéro mais aussi de commander une nouvelle SIM ou eSIM ou encore de souscrire une nouvelle ligne. Pour les abonnés Freebox, de nombreuses fonctionnalités sont également disponibles comme l’accès à Free Proxi, à la boutique d’accessoires et de Smart TV ou encore à ses abonnements TV. Il est par exemple possible de gérer le contrôle parental ou ses options TV comme Netflix, Amazon prime et Disney+.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox