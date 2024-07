Free échoue face à SFR et Bouygues Telecom, ses concurrents peuvent continuer à utiliser Huawei

Les autorisations de Bouygues Telecom et SFR pour déployer des antennes Huawei en France sont maintenues, malgré les actions en justice de Free.

Huawei est le seul équipementier faisant l’objet d’une réelle limitation d’utilisation sur le territoire français, du fait des soupçons d’espionnages qui pèsent sur le géant chinois. Les opérateurs ont ainsi dû obtenir l’approbation de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi) pour continuer à déployer des antennes et à les utiliser, et seuls Bouygues Telecom et SFR, qui en utilisaient déjà beaucoup, ont obtenu ce privilège.

Des autorisations qui n’ont pas vraiment plu à Free, qui a cherché à les attaquer, d’abord devant le tribunal administratif puis devant le Conseil d’État. Il juge en effet que cette décision génère une discrimination avec un préjudice chiffré à 233 millions d’euros. Une opposition qui a finalement été rejetée pour des raisons de forme : il n’a pas été jugé légitime que l’opérateur conteste une décision ne le concernant pas directement selon l’Informé.

