Clin d’oeil : Xavier Niel montre à quel point les forfaits mobiles n’étaient pas “mieux avant”

Xavier Niel publie une piqûre de rappel sur les tarifs appliqués par Orange avant le lancement de Free Mobile. Difficile d’être nostalgique.

L’arrivée de Free Mobile sur le marché a changé la donne au niveau des tarifs pratiqués par les opérateurs pour des forfaits téléphoniques. Xavier Niel a posté un exemple témoignant de ce qui apparaît maintenant comme fou et qui pourtant était assez normal avant 2012 : les offres proposées par Orange.

Si l’opérateur historique reste l’opérateur le plus onéreux du marché sur le segment mobile, ce n’est rien comparé aux années 2000. A l’époque, pas d’appels ni de SMS illimités, il fallait compter ses heures et ses messages envoyés pour ne pas dépasser son forfait, qui atteignait 0.37€/minutes supplémentaires. Une différence était même appliquée entre les jours en semaine et les soirs ou le weekend, le nombre de messages textuels que vous étiez en mesure d’envoyer était limité et surtout : les tarifs étaient outrageusement plus élevés qu’ils ne le sont aujourd’hui.

À titre de comparaison, l’offre la moins onéreuse proposée à l’époque par Orange revenait à 49€/mois pour 2h de communication et deux heures supplémentaires le soir et le weekend et 50 SMS seulement. Aujourd’hui, l’opérateur propose un forfait 2h d’appels, SMS/MMS illimité et 100 Mo de data mobile pour 2.99€/mois pendant 6 mois puis 8.99€/mois, ce qui reste très cher à l’aune du marché actuel, mais n’a plus rien à voir avec les tarifs proposés auparavant. Quant aux forfaits premium, on peut voir qu’ils dépassaient la centaine d’euros, voir approchaient 150€/mois pour seulement 12h d’appels (+ 12h les soirs et weekend) avec mille SMS disponibles. Aujourd’hui, le forfait grand public le plus cher chez Orange est proposé à 67.99€/mois avec 240 Go, les appels, SMS et MMS illimités en France, en Europe et même les appels illimités vers les USA ou le Canada.

Sans oublier qu’à l’époque, seule la 3G était disponible, ainsi l’internet illimité avait assez peu de valeur puisqu’il n’était pas si pratique de surfer sur internet. Les forfaits de l’opérateur historique étaient proposés avec un engagement de 24 mois, mais si vous souhaitiez ne vous y engager que pour 12 mois, surprise, le prix augmentait de 4.50€. Pas question ici de proposer une offre sans engagement. On note également l’accès limité aux hotspots Orange pour un WiFi inclus, argument auquel Free a lui-même répondu en lançant à l’époque FreeWiFi et FreeWiFi Secure. SFR n’était d’ailleurs pas en reste, voici un exemple de forfait à 35€ avec une super promo : 25€ les 3 premiers mois !

