Les nouvelles versions de France 2 et France 3 en UHD HDR débarquent également sur le Player Devialet de la Freebox Delta

Free annonce une disponibilité de la norme HDR pour France 2 et France 3 uniquement sur son Player Pop et Player Devialet.

Disponible depuis le 17 juillet sur le Player TV 4K de Free (ex-Player Pop) pour les abonnés Freebox Pop, Ultra et Delta Pop, les chaînes France 2 UHD HDR et France 3 UHD HDR sont à présent également disponibles sur le Player Devialet de la Freebox Delta, le boîtier TV haut de gamme de l’opérateur étant compatible avec cette norme (High Dynamic Range) qui permet de capturer, de traiter et d’afficher des images avec une plage dynamique plus large de luminosité et de couleur.

Sur X, les équipes de l’application TV Oqee de Free ont confirmé sur le réseau social X cette disponibilité sur le player de la Freebox Delta, sans préciser si les deux chaînes (canaux 103 et 105) dans leur version UHD HDR seront accessible sur l’interface TV de Free via l’Apple TV ou un autre support compatible prenant en charge le HDR.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox