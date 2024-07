Free Mobile personnalise désormais avec humour ses SMS de bienvenue à l’étranger pour ses abonnés, et pousse à les dénicher

“C’est l’histoire de Tintin et ses 35Go : bienvenue en Belgique”, C’est par ce type de message que Free Mobile transmet à présent sa bonne humeur à ses abonnés qui voyagent ou se déplacent en dehors des frontières françaises.

Les abonnés Free Mobile qui ont déjà profité de leur forfait dans une des destinations incluses dans leur offre, le savent, dès que vous arrivez à l’étranger, Free vous accompagne en vous envoyant un SMS de bienvenue (gratuit) comprenant toutes les informations essentielles à l’utilisation de votre forfait dans le pays où vous vous trouvez, à savoir les tarifs des appels, des SMS, des MMS et de l’internet mobile inclus ou non mais aussi de l’indice à composer vers les n° locaux, n° de votre messagerie, n° du Service Abonné depuis votre destination et n° d’urgence en Europe.

Pour donner un peu plus encore le sourire à ses abonnés qui l’ont déjà, l’opérateur personnalise désormais ses messages d’accueil, de manière cocasse. Les abonnés séjournant par exemple en Belgique reçoivent désormais : “C’est l’histoire de Tintin et ses 35Go : bienvenue en Belgique”, ou encore “Avec 35Go, vous ne serez pas à plat de data aux Pays-Bas” pour ceux qui voyagent en Hollande.

“Vous savez ce qui est encore meilleur que les pasteis de nata ? 35Go de data”, vous l’avez devinez, il s’agit du Portugal. La liste semble très longue, certains ont également reçu “Ici, Free ça se prononce Frrrrree : bienvenue en Espagne”, ou encore “Ich bin ein abonné Free, ich habe tout compris : bienvenue en Allemagne”. L’opérateur invite d’ailleurs sur X les Freenautes à découvrir encore plus de messages de bienvenue.

Aujourd’hui, l’offre incontournable de Free Mobile pour voyager est son forfait à 19,99€/mois, lequel inclut 35 Go de roaming en 4G dans plus de 100 destinations aux quatre coins du monde. Son offre Série Free actuellement proposée à 10,99€/mois pendant 1 ans, intègre quant à elle 20 Go depuis Europe/DOM. S’agissant du forfait 2€, deux nouveaux boosters payants incluent respectivement 2 Go et 10 Go depuis l’UE et DOM.

Si vous êtes abonné Forfait 2€, vous devez activer l’option Voyage depuis votre Espace Abonné (avance sur consommation de 10€ par carte bancaire). “Pensez à consulter les tarifs et destinations incluses dans votre Forfait Free avant de partir. Si votre destination n’est pas incluse, nous vous recommandons de désactiver votre service de données depuis votre téléphone afin d’éviter une surconsommation importante”, précise l’opérateur.

