Vivendi confirme son projet de faire entrer Canal+ en bourse

Le groupe de Vincent Bolloré avance dans son projet de scission et entend côter Canal+ à Londres.

Vivendi devrait bientôt être scindé en trois. Le groupe a publié un point d’étape sur son projet détaillant l’organisation du groupe remanié suiet à une étude de faisabilité lancée en 2023. Cette dernière a “démontré la faisabilité de ce projet dans des conditions satisfaisantes et identifié les places boursières les plus appropriées“, explique Vivendi.

Ainsi, Canal+ serait t coté au London Stock Exchange afin de refléter la dimension internationale de l’entreprise, notamment dans le cadre du rapprochement en cours avec MultiChoice. Avec près des deux tiers de ses abonnés hors de France, un réseau de distribution de films et de séries présent sur l’ensemble des continents, et des moteurs de croissance tirés de ses développements récents sur les marchés africains, européens et d’Asie-Pacifique, une cotation londonienne constituerait une solution attrayante pour les investisseurs internationaux susceptibles d’être intéressés par le groupe. Canal+ resterait une société domiciliée et fiscalisée en France et ne serait pas soumise à titre obligatoire à la réglementation boursière sur les offres publiques au Royaume-Uni ou en France. Par ailleurs, Canal+ pourrait, en fonction du succès de son offre d’achat de MultiChoice, faire l’objet d’une seconde cotation à la Bourse de Johannesburg

Havas serait pour sa part côté sur le marché d’Euronext Amsterdam et une nouvelle société Louis Hachette Group regrouperait les actifs détenus par Vivendu dnas l’édition et la distribution, qui serait côtée sur Euronext Growth à Paris. Si le projet est poursuiv, une décision pourrait être prise à la fin du mois d’octobre en vue de le soumettre à une assemblée générale des actionnaires en décembre. Il faudra l’accord des deux tiers des voix des actionnaires.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox