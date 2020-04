France 2 : Stéphane Bern dévoile les coulisses de la soirée de remplacement de l’Eurovision

L’Eurovision qui devait se dérouler cette année aux Pays-Bas a été annulée à cause de la crise sanitaire qui frappe le monde entier.

Malgré l’annulation de l’événement, les organisateurs du concours avaient annoncé début avril qu’une émission spéciale serait tout de même diffusée à la même date.

L’émission se nomme “Europe Shine a Light” et réunira les 41 participants depuis leur pays respectif. Stéphane Bern sera aux commandes de cette soirée retransmise sur France 2. Invité au micro de RTL, ce dernier a livré des précisions sur le déroulement de cette soirée : “Je serai tout seul dans un studio de France Télévisions. Peut-être avec des invités. On va faire une émission spéciale qui sera très belle. On va donner la parole à tous les artistes qui ont représenté la France” et ajoute que Tom Leeb sera de la partie “Tous les artistes qui devaient se produire, dont Tom Leeb qui devait représenter la France, vont représenter leur pays depuis leur lieu de confinement. On diffusera une partie du clip de leurs chansons”.

À la suite de cette soirée spéciale, un documentaire sur l’Eurovision réalisé par Philippe Thuillier “Sur France 2, ce sera une vraie soirée Eurovision. Philippe Thuillier avait réalisé un documentaire sur l’Eurovision. Il sera diffusé après notre émission. Donc, ce sera toute une soirée Eurovision que je présenterai. Elle sera en direct. Je serai juste depuis un bureau et pas depuis Rotterdam”.