Le réalisateur Jean-Jacques Annaud va tourner un film sur l’incendie de Notre-Dame

L’incendie de Notre-Dame va faire l’objet d’un film réalisé par Jean-Jacques Annaud.

De nombreux reportages et documentaire ont déjà été réalisés sur la catastrophe qui a ravagé le toit de Notre-Dame de Paris. Le dernier en date diffusée sur France 2 “Sauver Notre-Dame” a réuni 3.25 millions de téléspectateurs .

Le monde du cinéma s’intéresse à l’événement et plus précisément le réalisateur Jean-Jacques Annaud. Ce dernier a révélé au micro de RTL qu’il travaille actuellement sur un long-métrage sur la catastrophe. “Je vais faire reconstruire une partie de Notre-Dame sur la nuit du feu et ce qui a précédé, pour vivre de l’intérieur les événements à la fois inouïs, spectaculaires et troublants d’émotion et de suspens” et ajoute “J’avais vu comme tout le monde, beaucoup de documents, fort intéressants, mais en lisant ce qu’on m’a fait découvrir, c’est palpitant. La réalité de ces moments digne des meilleurs films de fiction” Jean-Jacques Annaud espère pouvoir commencer le tournage durant cet été, mais reste tout de même incertain quant à la faisabilité du projet cet été “Il y a un élan sur ce projet, mais évidemment on ne peut pas prendre le moindre risque sanitaire et on sait qu’un tournage c’est forcément un lieu de proximité”.

Source : Puremédias