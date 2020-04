Malgré le report du Festival de Cannes, Canal+ mettra le cinéma à l’honneur le 20 mai

Il y a un mois, les organisateurs du Festival de Cannes annoncé le report des festivités qui devait se dérouler du 12 au 23 mai prochains, pour palier a ce report, Canal+ mettra le cinéma à l’honneur le 20 mai.

Mercredi 20 mai aura lieu la nuit spéciale consacrée au cinéma, présentée par Laurent Weill vous retrouverez les 6 coups de coeur de la sélection officielle du Festival de Cannes 2019.



21H00 : Douleur et gloire. Drame de Pedro Almodovar (2019/Espagne) ; Prix d’interprétation masculine pour Antonio Banderas.

Synopsis : Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, certaines en chair et en os, d’autres par le souvenir, dans la vie d’un réalisateur en souffrance. Premières amours, les suivantes, la mère, la mort, des acteurs avec qui il a travaillé, les années 60, les années 80 et le présent. L’impossibilité de séparer création et vie privée. Et le vide, l’insondable vide face à l’incapacité de continuer à tourner.



22H55 : Parasite. Thriller de Bong Joon Ho (2019/Corée du Sud) ; Palme d’or.

Synopsis : Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse fortement au train de vie de la richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander pour donner des cours particuliers d’anglais chez les Park. C’est le début d’un engrenage incontrôlable, dont personne ne sortira véritablement indemne…



01H00 : Le jeune Ahmed. Drame des frères Luc et Jean-Pierre Dardenne (2019/France, Belgique) ; Prix de la meilleure mise en scène.

Synopsis : En Belgique, aujourd’hui, le destin du Jeune Ahmed, 13 ans, pris entre les idéaux de pureté de son imam et les appels de la vie.



02H25 : Portrait de la jeune fille en feu. Drame de Céline Sciamma(2019/France) ; Prix du scénario.

Synopsis : 1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de mariage d’Héloïse, une jeune femme qui vient de quitter le couvent. Héloïse résiste à son destin d’épouse en refusant de poser. Marianne va devoir la peindre en secret. Introduite auprès d’elle en tant que dame de compagnie, elle la regarde.



04H20 : Sibyl. Drame de Justine Triet (2019/France) ; En compétition Cannes 2019.

Synopsis : Sibyl est une romancière reconvertie en psychanalyste. Rattrapée par le désir d’écrire, elle décide de quitter la plupart de ses patients. Alors qu’elle cherche l’inspiration, Margot, une jeune actrice en détresse, la supplie de la recevoir. En plein tournage, elle est enceinte de l’acteur principal… qui est en couple avec la réalisatrice du film. Tandis qu’elle lui expose son dilemme passionnel, Sibyl, fascinée, l’enregistre secrètement. La parole de sa patiente nourrit son roman et la replonge dans le tourbillon de son passé. Quand Margot implore Sibyl de la rejoindre à Stromboli pour la fin du tournage, tout s’accélère à une allure vertigineuse…



06H00 : Pour Sama . Documentaire de Waad al-Kateab et Edward Watts (2019 /Royaume-Uni) ; Prix ‹il d’or SCAM Cannes 2019.