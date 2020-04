Freebox Delta et Révolution avec TV by Canal : Eurosport diffuse d’anciennes étapes du Tour de France et laisse le choix aux téléspectateurs

Au vu de l’annulation du Tour de France, Eurosport propose aux passionnés de cyclisme de revoir certaines étapes du Tour de France. Depuis plusieurs jours déjà, Eurosport rediffuse des étapes de précédent Tour de France. Mais Eurosport ne s’arrête pas la, afin de satisfaire au mieux ses téléspectateurs, la chaîne a décidé de leur proposer une liste d’étapes qu’ils souhaiteraient revoir. Dès aujourd’hui, retrouvez une programmation conçue par des fans de cyclisme. Eurosport 1 et 2 sont respectivement disponible sur le canal 34 et 35 de la Freebox Delta et de la Freebox Révolution avec TV by Canal. Découvrez la liste des étapes qui seront diffusées du 27 avril au 3 mai prochain :