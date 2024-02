Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : lancement de la Freebox Ultra et Révolution Light, rafale d’évolutions et d’annonces

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Free a lancé en grande pompe sa nouvelle Freebox Ultra 100% fibre 8 Gbits/s symétriques et WiFi7. On vous dit tout en détail, le prix, les caractéristiques et les innovations. Plus d’infos…

Une seconde offre Freebix Ultra Essentiel a également été lancée pour ceux qui ne veulent pas l’armada de services inclus. Plus d’infos…

En incluant en exclusivité la chaîne Canal+ dans sa Freebox Ultra, Free permet également de passer à une offre supérieure en prenant en charge l’équivalent de 15,99€/mois. Plus d’infos…

Lancement d’une nouvelle offre Freebox Révolution baptisée “Light”, moins chère à 29,99€/mois sans TV by Canal et les appels vers mobiles. Plus d’infos…

Free a annoncé plusieurs évolutions pour son offre Freebox Révolution avec TV by Canal avec l’inclusion de Universal+ et un débit montant en hausse. Plus d’infos…

Découvrez les chaînes Universal+ incluses dans la Freebox Ultra. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Prime : deux nouveaux jeux PC à récupérer gratuitement dont un titre culte, Fallout. Plus d’infos…

Oqee : la Freebox Ultra permet 3 fois plus d’heures d’enregistrement que les offres Delta et Pop, soit 320h. Plus d’infos…

Free lance de nouvelles fonctionnalités sur son application Freebox Files. . Au programme, le support Freebox Ultra, et des améliorations autour de l’expérience utilisateur. Plus d’infos…

Free lance une nouvelle version de Freebox Connect avec des nouveautés comme le support de la Freebox Ultra (veille totale, extinction, réveil). Plus d’infos…

Free a lancé 4 nouvelles chaînes de sport et les offre en février à tous ses abonnés Freebox, à savoir Athlé TV, Rugby Zone, Futsal Zone et Fight Nation. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox