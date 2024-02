Abonnés Freebox et Prime : deux nouveaux jeux PC à récupérer gratuitement dont un titre culte

Le casse-briques originel est de retour avec des défis des plus difficiles à relever ce jour. Breakout : Recharged intensifie l’enthousiasme avec une nouvelle couche de peinture, des bonus passionnants et une autre bande-son originale de Megan McDuffee, compositrice de jeux vidéo primée.

Breakout : Recharged changera à jamais ce que vous attendez d’un titre de casse-briques. Le mode arcade sans fin et les 50 niveaux de défi vous pousseront à la limite de vos skills. Mais ne vous inquiétez pas, car ce ne serait pas un titre Recharged sans des bonus qui changent la donne. Attendez-vous à l’aide de canons à rail, de missiles autoguidés et d’explosifs pour rejoindre le multiball traditionnel. Vous aurez besoin de tous les outils de votre arsenal et de réflexes aiguisés pour grimper dans les classements mondiaux.



Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur Quake et activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.