Orange, Free, SFR et Bouygues en véritables éradicateurs des zones blanches gagnent le pari de la 4G partout

L’Arcep fait le point sur l’avancée du plan visant à couvrir la France en 4G.

Le régulateur des télécoms estime que la couverture mobile en 4G s’est rééquilibrée. En 2015, seuls six départements, tous situés en Île-de-France, étaient couverts à plus de 90 % de leur surface. Fin 2022, seuls six départements métropolitains disposent d’une couverture de leur territoire inférieure à 90 %.

Du point de vue du service voix et SMS, plus de 99 % de la population bénéficie désormais d’une couverture de qualité a minima en « bonne couverture ». Sur ce point, les mesures effectuées dans le cadre des enquêtes annuelles de l’Arcep montrent notamment une progression des indicateurs de qualité vocale entre 2019 et 2023. Cette progression s’observe dans l’ensemble des zones : zones rurales, zones intermédiaires et zones denses, avec une ampleur variant entre + 8 % et + 10 %.

Du côté des débits, l’amélioration est également notable : entre 2018 et 2023, la proportion des mesures ayant relevé un débit descendant à au moins 3 Mbit/s passe de 77 % à 88 %. Sur cette même période, la proportion de mesures supérieures à 8 Mbit/s, progresse encore plus fortement, passant de 64 % à 82 %.

La couverture à la maison est aussi améliorée avec la voix sur WiFi qui s’est démocratisée chez tous les opérateurs et représente 5.7% de la consommation vocale depuis les téléphones mobiles au deuxième trimestre 2023.

Si l’Arcep note une importante amélioration, avec 67% des sites actifs ouverts en zone rurale depuis le début du plan, des pistes existent pour l’amélioration de la couverture. C’est notamment le cas du dispositif de couverture ciblée qui devrait produire des effets jusqu’à fin 2026, ainsi que de l’obligation de « bonne couverture » voix et SMS fixée à 99,8 % de la population pour laquelle les échéances s’échelonnent entre 2028 et 2031 selon les opérateurs. Les obligations fixées dans le cadre des autorisations de fréquences de la bande 3,5 GHz (bande cœur de la 5G) contribueront également à cette amélioration avec le déploiement d’au moins 25 % des nouveaux sites dans les communes des zones peu denses et celles des territoires d’industrie, les obligations de montée en débit des sites existants ou encore de couverture des axes routiers selon un référentiel élargi.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox