Oqee : la Freebox Ultra permet 3 fois plus d’heures d’enregistrement que les offres Delta et Pop

Free permet aux abonnes Freebox Ultra d’enregistrer jusqu’à 320h de programmes dans le cloud via son service TV Oqee by Free.

Qui dit Freebox Ultra, dit plus puissance, plus de contenus mais aussi plus de temps d’enregistrement. Si la nouvelle box de Free embarquera à l’avenir un player dédié en cours de développement, elle propose pour le moment seulement le Player de la Freebox Pop et ses spécificités comme la 4K, Android et l’application TV Oqee by Free.

Incluse dans l’offre Freebox Ultra, elle permet d’accéder sur sa TV à plus de 280 chaines en direct, mais aussi à Oqee Ciné, le service de VOD gratuit et illimité de Free et son catalogue de plus de 500 films à la demande. Si l’application permet également de profiter des fonctionnalités avancées comme le replay, le contrôle du direct ou encore le start-over pour reprendre son programme depuis le début, les abonnés ont également la possibilité d’enregistrer leurs programmes, ils bénéficient de 320 heures d’enregistrement incluses dans leur offre, contre 10 h pour les abonnés Delta et Pop, 40h pour les clients Révolution et 10h pour les détenteurs d’une Freebox mini 4K,One ou Crystal.

Si vous allez au-delà de votre limite d’heures, vous serez facturé 0,02€/h/mois. En cas de dépassement à un instant t, il est “possible de supprimer le contenu pour revenir aux heures incluses dans votre abonnement, les heures d’enregistrement supplémentaires réalisées seront quand même facturées”, précisent les équipes d’Oqee sur le site d’assistance du service. Un compteur de consommation est disponible à tout moment pour rester dans les clous. Les contenus enregistrés sont enfin accessibles à tout moment depuis tous les appareils compatibles avec l’application Oqee.

