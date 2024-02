Tous les abonnés Freebox vont pouvoir profiter du nouveau backup 4G de Free, son prix dévoilé

Les abonnés Freebox Ultra ne seront pas les seuls à pouvoir commander un backup 4G prochainement. Tous les clients fixe de Free sauf Crystal auront la possibilité d’en commander un moyennant une location à hauteur de 4,99€/mois.

En marge du lancement de la Freebox Ultra, le fondateur de Free, Xavier Niel, a révélé le lancement “d’ici quelques jours” d’un nouveau backup 4G à connecter à cette nouvelle box en cas de perte de connexion internet. Ce nouveau modem de secours est aujourd’hui mentionné dans la nouvelle brochure tarifaire Freebox de l’opérateur mise en ligne le 30 janvier 2024. En l’analysant, il s’avère que ce backup 4G rond aux allures du répéteur WiFi de Free, à ne pas confondre avec le Pocket WiFi de la Freebox Ultra, sera également disponible pour tous les abonnés Freebox Révolution, Pop, mini 4K, Delta, One, sauf Crystal. Son prix est également connu, celui-ci sera proposé à 4,99€/mois. Celui-ci sera “mis à disposition sur demande et après diagnostic”, précise l’opérateur.

Jusqu’à présent, seuls les techniciens venaient installer ce module chez les abonnés en cas de perte de connexion, en passant par Free Proxi ou le SAV depuis la fin de l’année. Les abonnés concernés se voyaient alors proposés de conserver le boîtier et de le louer au tarif de 4,99€/mois sans engagement.

En septembre dernier, Free nous a indiqué qu’il réfléchissait également à le déployer plus largement et le rendre disponible directement dans la boutique Freebox de l’espace abonné. De quoi anticiper un éventuel problème et sécuriser sa connexion. Cela va donc être le cas.

