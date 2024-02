Interview Xavier Niel : Une nouvelle Freebox Ultra pour quoi faire ?

Xavier Niel explique pourquoi Free lance une nouvelle box haut de gamme maintenant.

En marge du lancement de la Freebox Ultra ce mardi 30 janvier au siège de Free, Xavier Niel a accordé une interview à Univers Freebox. Le temps était limité mais nous avons essayé de poser un maximum de questions qui intéressent les abonnés.

Durant cet échange, nous avons ainsi demandé à Xavier Niel pourquoi avoir lancé une nouvelle offre haut de gamme maintenant alors que la Freebox Delta venait d’avoir seulement 5 ans et alors que Free affiche de très bons résultats en termes de recrutements. Le fondateur de Free nous explique qu’il ne voulait pas attendre proposer certaines nouveautés et innovations aux abonnés, mais on vous laisse découvrir tout cela en vidéo (et en bonus un petit off en début de vidéo) :



