De nouveaux films débarquent gratuitement sur Oqee Ciné pour les abonnés Freebox et Free Mobile 5G

Cette semaine, vous avez des rendez-vous monstres sur OQEE Ciné, Film catastrophe, Godzilla, comiques français ou polar très noir.

Réservée aux abonnés Forfait Free 5G et aux abonnés Freebox avec service TV, la plateforme AVOD de Free, continue de s’étoffer chaque semaine avec déjà plus de 500 films et séries dans son catalogue. Ce 26 janvier, de nouveaux contenus font leur apparition, et force est de constater qu’il y en a pour tous les goûts, de la comédie déjantée au polar , le tout gratuitement sur la chaîne 39 ou dans l’espace Vidéos/VOD de votre Player TV Freebox ou via l’application OQEE by Free disponible sur de nombreux supports.

Au programme cette semaine, un iguane, transformé en monstre gigantesque par des essais nucléaires français en Polynésie, marche sur New York. Le blockbuster de Roland Emmerich ne déçoit pas dans le genre catastrophe: plus grand, plus fort, plus méchant, Godzilla détruit tout sur son passage et l’armée américaine doit intervenir en urgence pour l’exterminer avant qu’il ne ponde ses oeufs. Matthew Broderick et Jean Reno face à Godzilla, c’est le choc de la semaine.

Les plus jeunes vont tomber sous le charme de l’adorable Molly Monster, la petite monstre gentille. Pour retrouver ses parents sur l’île aux Oeufs à temps pour l’éclosion du petit dernier de la famille, elle se lance dans un passionnant périple à travers le monde extraordinaire des monstres rigolos.

Confieriez-vous votre vie au duo improbable de gardes du corps interprétés par JoeyStarr et Manu Payet? Dans Les Gorilles, un agent de sécurité expérimenté et brutal est contraint de faire équipe avec un novice gaffeur et froussard pour protéger une jeune chanteuse de R’n’B. Alice Belaïdi, Camille Cottin et Gilles Lellouche complètent le casting de cette comédie musclée.

Palme d’Or à Cannes en 1971, Le Messager de Joseph Losey est un grand drame romantique enchanté par la musique de Michel Legrand. Durant l’été 1900, un couple vit une histoire d’amour torride et interdite dans la campagne anglaise. Un jeune garçon naïf devient leur messager secret. L’amour triomphera t’il des conventions sociales?

The Shield Saison 5 arrive sur OQEE Ciné, portée par la présence immense du talentueux Forest Whitaker. Il incarne le lieutenant Kavanaugh, chargé d’une enquête interne sur le sombre passé de la Strike Team et bien décidé à faire tomber Vic Mackey. Le face à face sera impitoyable, sur fond de trahison, de trafic de drogue empoisonnée et de guerre raciale à Los Angeles.

