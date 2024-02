Freebox Ultra : Free réserve une autre très bonne surprise à ses abonnés avec Canal+

En incluant en exclusivité la chaîne Canal+ dans sa Freebox Ultra, Free permet également de passer à une offre supérieure en prenant en charge l’équivalent de 15,99€/mois.

De quoi rendre l’offre encore plus séduisante. En lançant le 30 janvier sa nouvelle Freebox Ultra, Free a une nouvelle fois frappé fort en matière de contenus en incluant sans surcoût dans son offre, Netflix avec pub, Disney+ avec pub, Amazon Prime, Universal+ mais aussi la chaîne Canal+ en Live, et c’est une première sur le marché des télécoms en France. Depuis plus de 20 ans, Free et la filiale de Vivendi entretiennent une étroite relation via divers partenariats comme l’inclusion de TV by Canal dans certaines offres Freebox ou encore Canal+ Séries offert pendant 12 mois.

La nouvelle box de Free vient ainsi renforcer cette idylle avec cette offre unique et exclusive mais ce n’est pas tout puisqu’il est à présent disponible pour les nouveaux abonnés Freebox Ultra de basculer vers une offre supérieure de Canal+ à petit prix, a fait savoir sur, Frédéric Goyon, le responsable audiovisuel de Free. L’opérateur prend ainsi en charge 15,99€/mois sur l’abonnement choisi. Par exemple, il est possible de passer à l’offre Canal+ à 22,99€/mois pour seulement 7€/mois. Celle-ci inclut au-delà de la chaîne cryptée, 6 autres chaînes comme canal+ Box Office, Grand Ecran, Sport 360, Docs, Séries, Kids, mais aussi les contenus d’Apple TV+ et myCanal.

L'offre est différente puisqu'elle inclut la chaîne CANAL+. Et il est bien possible d'upgrader vers une offre supérieure (par exemple, l'offre à 22,99€, incluant MyCANAL, mais pour seulement 7€ de ta poche). — Frédéric Goyon (@Frederic_Goyon) January 30, 2024

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox