Comment fait Free pour ne pas faire d’obsolescence programmée avec ses Freebox

Proposer une box en avance sur le marché est un moyen d’éviter qu’elle devienne obsolète, mais ce n’est pas le seul moyen, explique le fondateur de Free.

La Freebox Ultra se veut extrêmement en avance sur son temps, en proposant à la fois une offre très riche en contenu, mais surtout un Server technologiquement très développé. C’est notamment le cas avec la fibre 10G-EPON ou encore le WiFi 7, et selon Xavier Niel, c’est “une bonne nouvelle, ça veut dire que nos Freebox peuvent vivre plus longtemps, parce qu’elles sont obsolètes moins vite”.

L’opérateur développe depuis longtemps des box prévues pour tenir sur la durée. Un exemple frappant est la Freebox Révolution, qui continue d’être vaillante après 13 ans d’existence au point de faire l’objet d’une nouvelle offre allégée avec les mêmes appareils intégrés. Mais Free, depuis la Freebox Delta lancée en 2018, affirme construire des box prévues pour durer au moins 10 ans. La Freebox Ultra ne fera pas exception : “aujourd’hui, on fait beaucoup plus attention à ces sujets d’obsolescence. Le problème ce n’est pas nous, puisqu’on ne va jamais faire d’obsolescence programmée sur nos box, c’est juste qu’on a acheté dans notre histoire des composants dans lesquels les vendeurs de composants créaient de l’obsolescence programmée”.

Xavier Niel cite par exemple l’afficheur de la Freebox Révolution, qui ont une durée de vie limitée et qu’il faut alors remplacer. L’opérateur discute donc avec les fabricants de composants et “aujourd’hui dans nos négociations, on dit “ça on ne veut plus” et on leur demande contractuellement” que l’obsolescence programmée des composants “ne puisse pas exister” assure le créateur de Free. Des exigences permises par le fait que l’opérateur est “le seul opérateur au monde à créer notre hardware et notre software”, ainsi, il lui est possible de demander aux fournisseurs “de s’engager à ce que les composants ne disparaissent pas et ne meurent pas de telle manière à ce qu’on ne se retrouve pas dans cinq ans ou dix ans à devoir changer des pièces” sur la Freebox Ultra.

Source : Tech&Co

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox