Free prépare “de petites surprises” sur l’Apple Vision Pro

Xavier Niel annonce travailler avec Apple sur le Vision Pro.

Une version d’Oqee TV sur l’Apple Vision Pro d’Apple ? Cela en prend le chemin. Alors que tous les regards se portent versle premier ordinateur spatial d’Apple qui sera commercialisé ce 2 février, des acteurs français commencent à développer des applications dédiées comme Arte, Canal+ mais aussi Free.

Dans une interview accordée à On refait le Mac en marge du lancement de la nouvelle Freebox Ultra, le fondateur de Free n’a pas vraiment gardé sa langue dans sa poche. questionné sur le sujet, Xavier a alors confié : “Je crois que je n’ai pas le droit de vous répondre… à plein de questions là-dessus… Mais, oui, on fait des choses avec Apple sur le sujet ! Donc vous verrez, on a de petites surprises sur ce sujet-là qui arrivent… J’ai signé 3500 documents qui doit même pas, me permettre d’utiliser le nom du truc, faut que je réfléchisse…”

