Free lance une deuxième offre Ultra

Si l’offre haut de gamme tout juste lancée vous intéresse avant tout pour son Server, Free propose une version allégée de sa Freebox Ultra.

Une formule qui va à l’Essentiel. C’est le nom de cette offre plus allégée qui propose les débits symétriques et le WiFi 7 de la Freebox Ultra, ainsi que l’accès aux chaînes via Oqee, mais sans les nombreux services inclus dans l’offre classique. Elle est proposée à 39.99€/mois la première année puis 49.99€ une fois les 12 mois passés.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox