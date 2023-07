Découvrez l’intégralité du calendrier des matchs de la Coupe du monde féminine de football 2023, avec les chaînes de diffusion pour chaque rencontre

Depuis le jeudi 20 juillet, la Coupe du monde de football féminine a commencé en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les matchs de la compétition sont diffusés sur les chaînes de France Télévisions et M6.

Un soutien massif pour l’équipe de France ! Depuis le jeudi 20 juillet, les passionnés de football peuvent suivre la Coupe du monde féminine, qui a lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande. Sous la direction d’Hervé Renard, l’équipe de France vise à remporter le trophée et à inscrire une nouvelle page glorieuse dans son histoire. En raison de ses horaires complexes et d’un coût élevé exigé par la FIFA, la compétition a éprouvé des difficultés à trouver des diffuseurs en Europe, notamment en France. Cependant, il y a seulement quelques semaines, les groupes France Télévisions et M6 ont uni leurs forces pour obtenir les droits de diffusion de l’intégralité des matchs de la Coupe du monde féminine de football. De plus, ces deux entreprises audiovisuelles ont également acquis les droits de diffusion des matchs de l’équipe de France, en dehors de l’Euro, jusqu’en 2027.

Le tournoi a débuté sur France 2 à 8h35 ce jeudi 20 juillet avec le match Nouvelle-Zélande/Norvège. L’équipe de France a entamé sa compétition ce dimanche 23 juillet à 12h sur M6. Le samedi 29 juillet, Amandine Henry et Wendy Renard affronteront le Brésil à 12h sur France 2. Enfin, le troisième match de poule de l’équipe de France contre le Panama sera diffusé sur France 2 à 12h le mercredi 2 août. Il est à noter une particularité pour le match Canada/Australie du lundi 31 juillet, qui débutera à 12h sur France 2 avant de basculer à 13h sur France 3.

Calendrier de la Coupe du monde de football féminine 2023

À noter que ce sont, pour le moment, les matchs de poules.

Jeudi 20 juillet

Nouvelle-Zélande/Norvège – 8h35 – France 2

Australie/Irlande – 12h – W9

Vendredi 21 juillet

Nigéria/Canada – 4h30 – M6

Les Philippines/Suisse – 7h – M6

Espagne/Costa Rica – 9h30 – France 2

Samedi 22 juillet

Etats-Unis/Vietnam – 3h – M6

Zambie/Japon – 9h – France 3

Angleterre/Haïti – 11h30 – W9

Danemark/Chine – 14h – W9

Dimanche 23 juillet

Suède/Afrique du Sud – 7h – France 3

Pays-Bas/Portugal – 9h30 – France 3

France/Jamaïque – 12h – M6

Lundi 24 juillet

Italie/Argentine – 8h – France 3

Allemagne/Maroc – 10h30 – M6

Brésil/Panama – 13h – W9

Mardi 25 juillet

Colombie/Corée du Sud – 4h – France 2

Nouvelle-Zélande/Les Philippines – 7h30 – France 3

Suisse/Norvège – 10h – France 2

Mercredi 26 juillet

Japon/Costa Rica – 7h – France 3

Espagne/Zambie – 9h30 – France 3

Canada/Irlande – 14h – M6

Jeudi 27 juillet

Etats-Unis/Pays de Bas – 3h – France 2

Portugal/Vietnam – 9h30 – M6

Australie/Nigéria – 12h – W9

Vendredi 28 juillet

Argentine/Afrique du Sud – 2h – M6

Angleterre/Danemark – 10h30 – M6

Chine/Haïti – 13h – W9

Samedi 29 juillet

Suède/Italie – 9h30 – France 2

France/Brésil – 12h – France 2

Panama/Jamaïque – 14h30 – W9

Dimanche 30 juillet

Corée du Sud/Maroc – 6h30 – France 3

Suisse/Nouvelle-Zélande – 9h – France 3

Norvège/Les Philippines – 9h – France 3

Allemagne/Colombie – 11h30 – France 4

Lundi 31 juillet

Japon/Espagne – 9h – M6

Costa Rica/Zambie – 9h – Groupe M6

Canada/Australie – 12h – France 2 puis France 3

Irlande/Nigéria – 12h – France Télévisions

Mardi 1er août

Portugal/Etats-Unis – 9h – France 3

Vietnam/Pays-Bas – 9h – France Télévisions

Chine/Angleterre – 13h – W9

Haïti/Danemark – 13h – Groupe M6

Mercredi 2 août

Argentine/Suède – 9h – M6

Afrique du Sud/Italie – 9h – Groupe M6

Panama/France – 12h – France 2

Jamaïque/Brésil – 12h – France Télévisions

Jeudi 3 août

Corée du Sud/Allemagne – 12h – W9

Maroc/Colombie – 12h – Groupe M6

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox