Cyril Lignac s’exprime suite au départ de Marie Portolano du célèbre programme télévisé « Le Meilleur Pâtissier »

Le destin a voulu que les dates de tournage coïncident, entraînant ainsi la présence de la présentatrice à la fois sur France 2 dans l’émission “Télématin” et dans le concours culinaire diffusé sur M6, “Le Meilleur Pâtissier“.

À la rentrée, Marie Portolano fera équipe avec Thomas Sotto à la présentation de l’émission “Télématin” sur France 2. Elle prend ainsi la relève de Julia Vignali, qui quittera la matinale pour animer “Affaire conclue” dans la tranche horaire de 16 heures à 18 heures sur France 2. Cette situation rappelle étrangement celle de 2021, où Marie Portolano avait déjà pris les rênes du “Meilleur Pâtissier” suite au départ de la compagne de Kad Merad. Auparavant, Faustine Bollaert avait également quitté M6 pour rejoindre le service public. Ce nouveau changement a été souligné en juin dernier par Nicolas de Tavernost, le président de M6, comme étant un nouveau coup dur pour la chaîne : “Pour ‘Le Meilleur Pâtissier’, on est assez vigilants parce que trois présentatrices de l’émission, trois transferts à France Télévisions… Je vais leur faire payer un droit de formation“. Lors de la conférence de presse du “Meilleur Pâtissier” tenue ce jeudi 20 juillet, Cyril Lignac a exprimé sa réaction suite au départ de sa complice, Marie Portolano. “On l’a appris quasiment à la fin, comme tout le monde. Forcément, on était déçus parce qu’on adore Marie et que ça se passait super bien. Elle est géniale, pétillante, drôle. Elle a de l’esprit et de l’humour. Elle faisait du bien au programme. Elle apportait sa touche de folie, sa bienveillance. On est une famille, on travaille ensemble. Le réalisateur est le même depuis douze ans. C’est vraiment une grande famille. On passe deux mois ensemble chaque année“, reconnait le chef. Non animé par la rancœur, Cyril Lignac parle au nom de toute l’équipe et adresse ses meilleurs vœux à Marie Portolano pour son futur projet.

En effet, bien que les annonces de changements d’équipes se fassent généralement en début d’été, elles ne coïncident pas toujours avec les dates de diffusion des programmes. Dans le cas du “Meilleur Pâtissier“, la nouvelle saison a été tournée au printemps et sera diffusée dans les semaines à venir. Cela signifie que Marie Portolano apparaîtra simultanément sur France Télévisions et sur M6 pendant cette période. La production du “Meilleur Pâtissier” assure que Marie Portolano ne subira pas un montage incisif pour la masquer du programme. Ils veilleront à ce que sa présence en tant que présentatrice soit fluide et respectueuse de son rôle, malgré ses engagements simultanés dans d’autres émissions. “Au contraire, on va en profiter jusqu’à la dernière seconde“, assure la chaîne. “Marie a fait son travail. Elle fait partie de l’aventure. On a passé une super saison, il n’y a pas de raison qu’on enlève Marie du rôle qu’elle a“, ajoute Cyril Lignac. Quant au remplacement de cette dernière, le chef n’a pas donné de réponse : “On va déjà diffuser cette émission, on verra après, on a le temps pour ça. Pour être honnête, on ne s’est pas encore posé la question. Ça serait indélicat de dire ‘Marie s’en va, on a déjà un remplaçant’. On n’en est pas là“.

Source : TV Mag Le Figaro

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox