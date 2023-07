LCI annonce son retrait du “Grand jury” de RTL à la rentrée, optant plutôt pour le lancement d’une nouvelle émission politique en partenariat avec Marie Chantrait

Dès la prochaine rentrée, la chaîne d’information en continu (LCI) mettra un terme à la diffusion de l’interview politique de RTL, émission à laquelle elle participait depuis 1997, en partenariat avec le groupe TF1.

LCI prend désormais son envol en solitaire dans l’univers des émissions politiques dominicales. La collaboration de longue date avec RTL, établie à la fin des années 1990 et permettant la retransmission de l’interview politique, prend fin. À la place, les téléspectateurs pourront dorénavant retrouver “L’événement du dimanche LCI” dans la même tranche horaire que “Le grand jury“, c’est-à-dire le dimanche de 12h à 13h. Cette information a été révélée par “Le Parisien” ce jeudi 20 juillet 2023. Marie Chantrait, figure emblématique du service politique du groupe TF1, animera cette nouvelle interview politique. Elle sera accompagnée par une équipe de journalistes chevronnés, tous issus de LCI, dont Ruth Elkrief, qui rejoint également “24 heures Pujadas“, ainsi que Nicolas Domenach et François Lenglet. Ces personnalités expérimentées apporteront leur expertise et leur empreinte caractéristique à “L’événement du dimanche LCI“. Pour l’instant, RTL n’a pas répondu aux sollicitations de puremedias.com concernant les réaménagements nécessaires qui seront apportés à “Le grand jury“. L’émission, actuellement présentée par Olivier Bost, subira des changements suite au départ de LCI. Les détails sur les modifications à venir restent donc en attente, en attendant une communication officielle de la part de la chaîne.

“L’événement du dimanche LCI” s’ajoute à la liste des rendez-vous politiques du week-end. À partir du 10 septembre 2023, “Dimanche en politique” sur France 3 sera désormais présenté par Francis Letellier dès 11h58 (au lieu de 12h10) jusqu’à 12h30, selon les informations de puremedias.com. L’émission sera animée en alternance par Francis Letellier, Nathalie Mauret, Astrid de Villaines (“Le Huffington Post“), Lililan Alemagna (“Libération“), Olivier Pérou (“L’Express“), Clea Chakraverty (“The Conversation France“) et Louis Hausalter (“Marianne“). Précédant ce rendez-vous politique national, “Dimanche en politique en régions” sera diffusée de 11h25 à 11h55. Ces émissions offriront aux téléspectateurs une couverture approfondie de l’actualité politique du pays, ainsi que des perspectives régionales. Du côté de BFMTV, la prochaine saison verra Benjamin Duhamel prendre les rênes de “BFM politique“, l’émission dominicale diffusée entre 12h et 13h. Jusqu’à présent, cette émission était animée par Jean-Baptiste Boursier, qui rejoindra LCI. Pendant ce temps, CNews et Europe 1 continueront de proposer en simultané en fin de matinée “Le grand rendez-vous“, qui sera toujours animé par Sonia Mabrouk. Ces changements dans les programmes politiques des différentes chaînes offriront aux téléspectateurs une variété d’approches et de perspectives sur l’actualité politique.

Sur Franceinfo (canal 27) et France Inter, l’émission “Questions politiques” aura désormais comme animatrice Carine Bécard, une journaliste de la station depuis 2010. Elle prendra le relais de Thomas Snegaroff (“C politique” sur France 5) à la rentrée. Quant à Thomas Snegaroff, il récupérera “Le grand face-à-face” sur France Inter, émission diffusée le samedi à midi. Ces changements dans la programmation permettront aux auditeurs de découvrir de nouvelles approches et analyses politiques tout en conservant la qualité des débats proposés par ces émissions.

Source : Pure Médias

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox