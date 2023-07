Mimie Mathy déclare que “Joséphine, ange gardien” ne s’arrête pas

Alors qu’un ancien chroniqueur médias de “Touche pas à mon poste” faisait allusion sur Twitter à la fin de la série de TF1, Mimie Mathy a fermement démenti cette information.

Mimie Mathy a mis fin au suspense sur Twitter concernant la rumeur de la fin prochaine de “Joséphine, ange gardien” en prime-time sur TF1. Cette rumeur avait été lancée le samedi 22 juillet par l’ex-chroniqueur de “Touche pas à mon poste“, Clément Garin. “À ceux qui font courir la rumeur de la fin de ‘Joséphine, ange gardien’ en 2025 : on en tourne 2 cette année et 3 l’année prochaine. Et on en est au 125ᵉ épisode“, s’est exprimée l’actrice, sur Twitter. À l’âge de 66 ans et après avoir incarné le rôle de Joséphine depuis 1997, Mimie Mathy a affirmé que son personnage avait “encore de belles missions à accomplir“. En même temps, elle a saisi l’occasion pour critiquer l’ancien chroniqueur de “Touche pas à mon poste” en faisant un petit tacle à son égard.

A ceux qui font courir la #rumeur de la fin de #JoséphineAngeGardien en 2025 : on en tourne 2 cette année et 3 l’année prochaine. Et on en est au 125ème épisode 😂 😇🥰.

Joséphine a encore de belles missions à accomplir !

Bref, “journaliste” de 💩 de TPMP.

Bisous 🥰😇❤️

– Mimie pic.twitter.com/OyU86vSIH6 — Mimie Mathy Officiel (@MimieMathyOff) July 23, 2023

La rumeur avait déjà suscité des réactions du côté de la tour TF1. “Arrêt Joséphine ange gardien par TF1 = n’importe quoi !“, a écrit sur Twitter Maylis Carçabal, la directrice de la communication de la filiale du groupe Bouygues, samedi soir. Pour rappel, lancée il y a 26 ans, la série “Joséphine, ange gardien” raconte les aventures de Joséphine Delamarre, un ange gardien qui intervient pour aider des personnes à résoudre leurs problèmes. Son claquement de doigt devenu célèbre ainsi que ses enchantements et conseils ont fait les beaux jours de TF1, malgré un essoufflement des audiences au fil du temps. À ce jour, 21 saisons ont déjà été diffusées sur la chaîne.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox