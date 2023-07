Révélation des dates de sortie de la série télévisée inspirée de “John Wick”, intitulée “The Continental”

Peacock a finalement levé le voile sur les dates de sortie de la série dérivée de l’univers de “John Wick“, intitulée “The Continental“, après avoir publié les premières images. Ne manquez pas l’occasion de découvrir quand vous pourrez enfin regarder cette nouvelle série captivante.

Lors de la Comic-Con 2023 de San Diego, un festival renommé dédié à l’univers des bandes dessinées, de nouvelles informations captivantes sur “The Continental” ont été dévoilées. Ce préquel très attendu de la saga à succès John Wick se voit enfin attribuer trois dates de sortie. Le tout premier épisode sera diffusé le vendredi 22 septembre prochain sur Peacock aux États-Unis et sur Prime Video en France. Ensuite, le deuxième épisode suivra le 29 septembre 2023, suivi du troisième le 6 octobre 2023. Chaque volet de cette série exceptionnelle durera quatre-vingt-dix minutes, et elle sera composée uniquement de trois volets, tout comme les films, avec un budget total de 20 millions de dollars. Les fans peuvent donc s’attendre à une expérience inoubliable, à la hauteur des films qui ont conquis le public. Au cours du festival, les fervents admirateurs de John Wick ont eu le privilège de profiter en avant-première de quatre extraits exclusifs de “The Continental“. Ces extraits ont permis aux spectateurs de découvrir avec enthousiasme Mel Gibson dans le rôle de Cormac, ainsi que Colin Woodell dans le rôle de la jeune version de Winston Scott, personnage auparavant interprété par Ian McShane dans la série de films. Ces révélations avaient déjà été amorcées la semaine précédente à travers une série de clichés exclusifs du casting de la série. L’anticipation des fans a été largement comblée, et ces nouvelles images ont certainement renforcé l’excitation entourant cette série très attendue.

De quoi parle la série “The Continental” ?

La série dérivée des films avec Keanu Reeves, “The Continental“, s’apprête à dévoiler aux fans les origines de l’emblématique hôtel des assassins. Les spectateurs seront transportés plusieurs années en arrière, avant les événements des longs-métrages, pour suivre Winston Scott dans sa découverte du mystérieux bâtiment. Dans un New York chaotique des années 1970, Winston devra faire face à son passé, qu’il croyait derrière lui. Au cœur de cette pègre infernale, il se battra avec acharnement jusqu’à prendre finalement le contrôle de l’hôtel. Ces débuts dans le monde impitoyable des tueurs seront révélés au public. En attendant de savourer les trois épisodes tant attendus, vous pouvez vous replonger dans les trois premiers films de la saga disponibles sur Prime Video, ainsi que le quatrième opus sorti cette année, disponible en location. L’univers de John Wick n’a jamais été aussi palpitant, offrant aux fans une immersion totale dans l’action et l’intrigue captivante de cette série culte.

Source : Ouest France

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox