Leïla Bekhti s’exprime sur sa participation à “LOL : qui rit, sort !”

Leïla Bekhti a beaucoup fait parler d’elle après sa participation à “LOL : qui rit, sort !” sur Prime Video avec son imitation d’Elvis Presley. Ce mardi soir, elle s’est exprimer dans “C à vous“.

Ce mardi soir, Leila Bekhti était l’invitée d’Anne-Élisabeth Lemoine dans “C à vous” sur France 5. “Quoique vous fassiez vous devenez un phénomène Leïla“, a-t-elle introduit son invitée. Après “MARC !“, dans “la Flamme” et “le Flambeau” c’est avec l’imitation de Elvis Presley dans “LOL : qui rit, sort !” sur prime Video avec : “Wop bop a loo bop“. En effet, lors de sa participation au jeu de la plateforme d’Amazon elle a tenté d’éliminer ses adversaires en répétant en boucle son imitation tout le long du jeu avec une danse de rockeur accompagné d’une perruque jaune et un long peigne, jaune également, et a même tenté une version “triste”. Cette séquence a fait le tour des réseaux sociaux amenant même beaucoup d’internautes à reprendre la danse.

Une perruque, un peigne géant et une imitation de Little Richard… le phénomène @LeilaBekhti dans #CàVous 🙈 pic.twitter.com/uLEr4hBTXG — C à vous (@cavousf5) March 28, 2023

Une viralité qui a rendu Anne-Élisabeth Lemoine curieuse. “Vous vous attendiez à devenir un mème?“, a demandé la présentatrice. “Pierre Niney m’avait prévenue“, a rétorqué Leïla Bekhti. “Ce qui est drôle c’est que dans la rue on m’interpelle avec des ‘Wop bop a loo bop’ et je réponds ‘A lop bom bom’. On ne se dit plus bonjour“, a continué la comédienne provoquant l’hilarité sur le plateau de “C à vous“. Elle a également fait savoir que cela ne dérange pas l’actrice : “Je sais que la vie n’est pas très facile en ce moment. Si l’on peut permettre aux gens de rire un petit peu, moi cela refait ma journée“.

Source : TV Mag Le Figaro

