Énora Malagré a exprimé son mécontentement contre Marlène Schiappa et a demandé sa démission sur France 5

Énora Malagré, ancienne animatrice, a fait savoir le manque de moyens par l’État dans la lutte contre l’endométriose.

Énora Malagré, ancienne chroniqueuse dans “Touche pas à mon poste !“, est très impliquée dans la lutte contre l’endométriose et a fait savoir son mécontentement contre Marlène Schiappa, ce mardi dans “Le magazine de la santé” de France 5, en raison du manque de moyens mis en place par l’État dans la lutte contre la maladie touchant près de 10% des femmes. Au cours de l’émission, elle a demandé, devant Marina Carrère-d’Encausse, la démission de Marlène Schiappa, la secrétaire d’État chargée de l’Économie sociale et solidaire et de la Vie associative. Selon Énora Malagré, il n’y a pas de lien entre les promesses faites début 2022 et les actes. “Nous sommes très tristes et en colère contre le gouvernement. Il y a un an, en janvier 2022, une Stratégie nationale avait été lancée par M. Macron, qui nous avait donc toutes sollicitées à renfort de réseaux sociaux. (Il nous a dit) que la vie serait merveilleuse, que l’on allait trouver énormément de solutions, que (l’État) allait donner des sous pour la recherche parce que c’est ce qui manque. Et, un an après, force est de constater que rien n’a été fait“, a résumée la marraine de l’association Info Endométriose.

“Je pense qu’il est temps de démissionner“

En février 2022, Olivier Véran, alors ministre des Solidarités et la Santé, avait annoncé qu’un programme de recherche développé par l’Inserm sur le sujet de la fertilité, des traitements épileptiques et de l’aide médicale à la procréation, sera financée avec plus de 20 millions d’euros sur 5 ans (4 millions d’euros par an). L’État promettait également d’investir, à partir de 2023, quatre millions d’euros dans la mis en place d’une trentaine de filières spécifiques à l’endométriose partout en France. Mais “les 20-25 millions d’euros (qui avaient été annoncés) ne sont pas pour l’endométriose mais pour la santé de la femme donc autant vous dire que nous, l’endométriose, nous allons nous retrouver avec un tout petit chèque. Ce n’est pas cela qui va faire avancer les choses. Pour moi, cela n’est pas tolérable !“, a commenté Énora Malagré. Elle a ensuite attaquée à Marlène Schiappa.

“Elle ne nous a jamais reçues. Nous avions fait un énorme colloque au palais de Tokyo pour trouver des solutions. Elle n’est pas venue !“, a fait savoir l’invitée. “C’est un appel que vous lui lancez ?“, a demandée Marina Carrère-d’Encausse. “L’appel que je lui lance, c’est qu’elle démissionne ! Je pense qu’il est temps de démissionner, qu’il faut qu’elle s’en aille, qu’il faut que quelqu’un d’autre prenne ce poste, quelqu’un de plus compétent, de plus aux faits de ce qui se passe. Parce que ce n’est pas le tout de faire de la récupération politique, il faudrait vraiment agir“, a conclue la concernée. Pour rappel, ce n’est pas la première fois qu’une célébrité demande la démission de Marlène Schiappa sur France 5. En effet, l’actrice Andréa Bescond (“Les Chatouilles“, 2018) avait appelé la secrétaire d’État à démissionner dans “C ce soir“, dénonçant son inaction au sujet des violences sexuelles.

Source : Pure Médias

