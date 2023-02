“The Voice” : Zazie au bord des larmes devant la prestation d’un candidat

Zazie était de retour, après 5 ans d’absence, dans l’émission musicale, “The Voice“, la chanteuse était au bord des larmes suite à la prestation de Robin de “Avec le temps” de Léo Ferré.

Ce samedi soir, la chanteuse, Zazie, été de retour dans l’émission musicale de TF1, “The Voice“, après cinq ans d’absence. L’auteure, compositrice et interprète française était au bord des larmes devant la prestation de Robin qui a interprété “Avec le temps” de Léo Ferré. En quelques secondes, le candidat de 28 ans à vu les quatre fauteuils se retourner. Pendant le débriefing, Vianney, Amel Bent ainsi que Bigflo et Oli ne se sont pas vraiment exprimés sur la prestation du jeune homme. Zazie, quant à elle, n’a pu cacher ses émotions : “Ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que dès que j’entends les premières notes de cette chanson, déjà je pleure. C’est mauvais signe parce que du coup je vais être encore plus exigeante pour la personne qui va oser s’attaquer à ce monument. J’ai 58 ans, forcément cette chanson, tous les couplets me parlent. Ceux du début et ceux de la fin. Toi tu ne les a pas et tous les couplets sont éclairés par une alarme, une révolte, une colère. Il y a une urgence dans ce que tu as dit, bah forcément, moi ça m’a cogné le bide de ta performance qui me touchait dans ma vie à moi, c’est grand de faire ça“.

“Nous on a adoré. Je crois qu’on est aussi venus à ‘The Voice’ pour ça, pour trouver des interprètes. Tu n’as pas menti, on sent quelque chose de vrai. Tu n’es pas là pour rien. Bienvenue dans ‘The Voice’“, lance Oli avant que Bigflo ajoute : “On est auteurs, rappeurs. Pour nous le texte c’est quasiment le truc le plus important. Dans ma sensibilité, je vais d’abord m’attarder sur le texte. Tu as pris un immense classique et tu as réussi à mettre ta patte. Tu me l’a presque fait redécouvrir. Tu as dit de nouvelles choses avec les mêmes mots“. Finalement, Robin a fait le choix de poursuivre l’aventure avec Zazie.

Source : Pure Médias

